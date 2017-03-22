Анатолий Прытков рассказал о ситуации после аварийного приземления пассажирского самолета в Томской области.

Пилот Ан-28 рассказал о первых действиях после жесткой посадки в тайге. Информацией Анатолий Прытков поделился в интервью департаменту по здравоохранению Томской области.Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале. По словам героя событий, после эвакуации пассажиров из самолета удалось найти средства связи, чтобы обозначить местоположение для экстренных служб.

После опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный маяк, который передал спутнику информацию о наших координатах. И после эвакуации пассажиров мы нашли еще один радиомаяк, пытались его пустить в действие, но у меня возникли сомнения по поводу его работы. Анатолий Прытков, пилот Ан-28

Напомним, что летчику удалось в экстренной ситуации посадить воздушное судно. Он объяснил, что борт опрокинулся, из-за чего приборная доска оказалась засыпана болотной землей и мхом. Экипажу удалось найти радиостанцию. Аппаратуру удалось включить в режиме радиомаяка. После этого пилот стал ждать прибытия спасательной группы.

Названа вероятная причина жесткой посадки Ан-28 в тайге.

Видео: Telegram / Область здоровья