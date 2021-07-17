Специалисты озвучили два варианта произошедшего.

Названа вероятная причина жесткой посадки Ан-28 в тайге. Эксперты полагают, что двигатели в пассажирском самолете могли отказать из-за некачественного топлива. При ненадлежащем хранении авиационного керосина из атмосферы в него попадает влага.

После каждой заправки борта технический специалист должен слить отстой из баков. Если на дне обнаруживается вода, то полет следует запретить. При этом на рейсах малой авиации это требование часто игнорируется. Итогом могло стать замерзание воды, а также - дальнейший засор в топливопроводах. В пользу такого сценария говорит тот факт, что экипаж не мог перезапустить двигатели. В настоящее время Следственный комитет опечатал топливохранилище, в котором в последний раз заправлялся самолет. Образцы керосина будут доставлены на экспертизу.

Согласно еще одной версией жесткой посадки самолета, причиной могли послужить экстраординарные погодные условия полета. Такой вариант событий озвучили сотрудники авиакомпании "Сила".

Власти рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28 в Томской области.

Фото: Telegram/112

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