Госпитализация потребовалась только двоим.

Власти рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-28 в Томской области. В местном Минздраве журналистам объяснили, что операция будет проведена пилоту самолета в субботу. Его ожидает металлоостеосинтез. В департаменте со ссылкой на главного врача клинической больницы Михаила Лукашова сообщили, что состояние второй пострадавшей сейчас "ближе к удовлетворительному". Речь идет о девушке, которую также госпитализировали с места крушения. В скором времени ее выпишут на амбулаторное лечение.

Остальные пассажиры самолета остаются в удовлетворительном состоянии. Большинство из них получили ушибы, сотрясения и черепно-мозговые травмы легкой степени. Всем им не потребовалась госпитализации.

Внештатный травматолог Томской области Станислав Шагиахметов считает, что на полное восстановление летчика уйдет порядка двух месяцев. После операции пилот сможет вернуться к профессии.

Уголовное дело возбудили по факту инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области.

Фото: Piter.tv