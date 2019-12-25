"Петроэлектросбыт" реорганизуют: расчетный центр получит новое юрлицо

Новое юридическое лицо должно будет заниматься расчетами с населением, на потребителях эти изменения никак не отразятся.

АО "Петроэлектросбыт" готовится к реорганизации, из его структуры планируется выделить АО "Единый информационно-расчётный центр Петроэлектросбыт". Об этом сообщила "Фонтанки" со ссылкой на пресс-службу компании.

Новое юридическое лицо должно будет заниматься расчетами с населением, на потребителях эти изменения никак не отразятся.

Точные сроки реорганизации не называются. Главой нового предприятия, возможно, станет, человек из Ленинградской области, который сейчас занимает аналогичную должность там.

Петербуржцы накопили 14 млрд рублей долгов за коммунальные услуги.

Фото: ВК/ АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"