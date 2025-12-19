В "Петергофе" отзывы посетителей теперь будет анализировать ИИ

Нейросеть, разработанная "Яндексом" и студентами ВШЭ, заменит ручную обработку мнений миллионов гостей музея-заповедника

Государственный музей-заповедник "Петергоф" внедряет искусственный интеллект для анализа обратной связи от посетителей. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Ежегодно музейный комплекс, который посещают более 5 миллионов человек, получает огромное количество отзывов, впечатлений и предложений по улучшению работы. До сих пор их обработка велась вручную сотрудниками.

Теперь эту задачу возьмёт на себя специальная нейросеть, разработанная Центром технологий для общества "Яндекса" совместно со студентами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Нейросеть автоматически собирает и анализирует данные, группирует их по темам, локациям, тональности и другим параметрам. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

По его словам, внедрение ИИ-технологии позволит системно учитывать мнение посетителей при планировании развития "Петергофа", оперативно выявлять проблемные точки и точнее отвечать на запросы гостей. Это станет частью цифровой трансформации одного из самых популярных музеев России.

Фото: Telegram / Пиотровский Online