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"Петербургский метрополитен" отдаст почти 300 миллионов вдове близкого к "Метрострою"
Сегодня, 21:51
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IRINA_CHALKINA
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"Петербургский метрополитен" отдаст почти 300 миллионов вдове близкого к "Метрострою"

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Так, компания "Тоннельстрой", которая принадлежит Марианне Чумовой, сделает капитальный ремонт вентиляции в метрополитене города.

"Петербургский метрополитен" определился с победителем в конкурсе на капитальный ремонт вентиляции. Сообщает Мойка78. 

Победителем оказалась компания "Тоннельстрой", которая принадлежит Марианне Чумовой. В проекте заявлено, что подрядчик должен провести ремонт строительных конструкций с техническим перевооружением НВУ вентиляционной шахты №15 на сумму 285 миллионов рублей. Однако, "Тоннельстрой" снизил затраты на 2%. 

Напомним, что супруг Марианны- Владимир Чумов скончался в 2011 году из-за тяжелой болезни. С 1999 по 2011 он являлся руководителем ЗАО "Управление-15 Метрострой".

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"/ВК

 

Теги: гуп петербургский метрополитен , тоннельстрой
Категории: Лента новостей Новости СПб

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