В экспозицию вошли работы художника Романа Шустрова за разные годы его творчества

"Петербургский ангел. Персональная выставка Романа Шустрова" – это собрание работ петербургского художника, самая известная работа которого вынесена в название.

На выставке представлены скульптурные композиции из папье-маше и бронзы, живопись и графика, а также деревянные игрушки, маски и фотографии. Готовые работы в экспозиции сопровождаются скетчами, которые художник постоянно рисовал в альбомах.

Место: Музей игрушки (наб. реки Карповки, 32)

Цена: до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: facebook.com/visboris