В Петербурге выдадут субсидии на частные детские образовательные учреждения

В СМольном подписан проект предоставления матпомощи для проектов в сфере детского частного образования.

Петербургское правительство подписало документ, предполагающий выделение денежных средств на развитие негосударственных образовательных учреждений. Организации получат субсидии на деятельность. Сейчас определяется порядок получения бюджетных средств.

Чиновники отмечают, что деньги смогут получить те предприниматели, которые занимаются развитием дошкольного, общеобразовательного школьного и дополнительного образования для детей.

Отметим, что благодаря материальной поддержке частные организации смогут компенсировать затраты на зарплату сотрудникам, покупку учебных материалов, пособий, развивающих игр, оплату коммунальных услуг и аренды.

Фото: Piter.tv