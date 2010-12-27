Соцсети: ЦИАН выставил в Петербурге на продажу полуостров "Рожок"

Пользователи Интернета слили в Сеть документ о предложении покупки полуострова "Рожок".

Пользователи социальных сетей из Петербурга выложили в Интернет фотографии с документами о продаже полуострова "Рожок" в Красногвардейском районе города. По данным местных жителей, участок выставлен на реализацию с объявленной стоимостью в 220 тысяч рублей. Из договора видно, что собственник предлагает не только землю, но и разрешение на строительство и готовым проектом. Активисты обнаружили официальную бумагу на сайте ЦИАН еще 19 апреля.

В тексте документа о продаже говорится о том, что "Рожок" находится на берегу Невы, обладает хорошим автомобильным трафиком, а также в комплект к покупке входит иже утвержденный проект строительства с многофункциональным центром.

Теперь петербуржцы переживают, что новый покупатель не выполнит обещание администрации района о возведении нового Невского дворца бракосочетания. Сейчас местные жители пытаются выступить против застройки.

Напомним, что "Рожок" занимает территорию в 0,88 га по Малоохтинскому проспекту. Большая часть предлагаемой покупателям земли находится под водой.

Фото: Вконтакте/Малоохтинский, Pixabay.com

