Петербург вошёл в число 11 регионов по вводу жилья за 2020-2024 годы

За 2020-2024 годы было введено 10 млн кв. м жилья

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию подвёл итоги масштабной работы по нацпроектам "Жильё и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За пять лет в России было построено 577,7 млн кв. м жилья, то есть 23,7 млн семей смогли переехать в новое жилье. Петербург вошёл в число 11 регионов, обеспечивших ввод более 10 млн кв. м жилья за 2020-2024 годы.

Как подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, таких результатов удалось достичь благодаря поддержке

Президента России и Правительства РФ.

Фото: Piter.tv