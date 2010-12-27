В Петербурге в 2018 году откроют пять новых станций метро

Ежегодно на петербургскую подземку тратится порядка 39 миллиардов рублей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что на развитие метрополитена уходит по 30 миллиардов рублей каждый год. Об этом Албин рассказал в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора ежегодно формируются расходные полномочия для метро в объеме не менее 30 млрд рублей. Эти деньги включают в себя и проектно-изыскательские работы. Вице-губернатор Игорь Албин

Также он отметил, что в городе на Неве реализуется ускоренная программа по строительству метро. Стоит отметить, что открытие всех запланированных новых станций должно произойти до 2030 года. Напомним, в текущем году откроют пять новый станций метро.

В текущем году у нас своего рода рекорд - будут введены в эксплуатацию пять новых станций метрополитена: "Южная", "Новокрестовская", "Беговая", "Дунайский проспект" и "Проспект Славы".

Ранее мы сообщали о том, что в КРТИ пообещали взять под контроль забастовку метростроителей.