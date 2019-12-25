Петербург и Москва готовят поправки о штрафах на платных трассах

Изменения связаны с обновлением федерального законодательства, которое вступит в силу с 1 сентября.

Штрафы для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам в Москве и Санкт-Петербурге могут значительно возрасти. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Московская городская дума рассматривает возможность увеличения максимального штрафа с текущих 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге санкции могут достигнуть 30 тыс. рублей. Изменения связаны с обновлением федерального законодательства, которое вступит в силу с 1 сентября.

Следует отметить, что существующие штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в размере 1,5–5 тыс. рублей сохранятся только на федеральных трассах. На региональных дорогах будет внедрена собственная система наказаний нарушителей.

Министерство транспорта РФ заявило, что штрафы, вводимые регионами, не будут превышать те, что предусмотрены федеральным законодательством.

Фото: Piter.TV