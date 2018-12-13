"Песчаная буря" в Ильичево: опрошен водитель вертолета

Следователи продолжают изучать обстоятельства полета вертолета над пляжной зоной.

Как стало известно 23 мая, по факту произведенного полета вертолета над пляжной зоной в поселке Ильичево Ленобласти был опрошен пилот летательного аппарата. Продолжается доследственная проверка.

Следователи Ленинградского следственного отдела на транспорте осмотрели судно. Как рассказал сам пилоь, взлет и посадка вертолета были согласованы. По его словам, место посадки было огорожено, а песчаная площадка полита водой. Следователи проверяют эту информацию.

Напомним, 21 мая посетители пляжа в Ленобласти едва не стали жертвами пилота, который решил пролететь на вертолёте на очень близком расстоянии от земли. В результате образовавшейся паники 9-летняя девочка получила травму губ и носа, а также вывихнула руку.