"Пассажиравтотранс" закупит 61 автобус на газомоторном топливе за 917 млн рублей

Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 апреля.

ГУП "Пассажиравтотранс" вновь объявил конкурс на закупку 61 автобуса на газомоторном топливе. Общая цена закупки составляет 917,1 млн рублей. Об этом сообщает соответствующий документ на сайте госзакупок 30 марта.

Как гласит конкурсная документация, поставляемые автобусы должны быть низкопольными, иметь аппарель для входа и выхода инвалидов, к тому же в них должно быть оборудование для оплаты проезда банковскими картами. Начальная цена контракта составляет почти 917 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 апреля, победителя определят 23 апреля текущего года. Поставить подвижной состав необходимо до сентября 2018 года.

Эта поставка должна стать самым крупным приобретением газовых автобусов для "Пассажиравтотранса".