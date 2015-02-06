"Пассажиравтотранс" рассказал, какой маршрут у петербуржцев самый популярный

Самым популярным остается маршрут №39, который связывает станцию метро "Московская" и "Пулково".

В понедельник, 23 августа, в "Пассажиравтотрансе" сообщили, что самым популярным среди горожан и гостей Петербурга был и остается автобусный маршрут №39.

За текущий 2021 год, то есть семь месяцев работы, маршрут перевез почти пять млн пассажиров. На этом автобусе можно добраться до станции метро "Московская" и до "Пулково". Также этим автобусом пользуются жители, часто посещающие торговые центры и учреждения Московского района.

Вторым по популярности стал маршрут №2. За указанный период от проспекта Маршала Жукова до Театральной площади проехались почти 4 млн человек. Третьем в топе стал маршрут №93 (соединяет Приморский и Калининский районы) – на нем за семь месяцев проехались 3,5 млн человек.

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Фото: Piter.tv