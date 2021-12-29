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"Пассажиравтотранс" Петербурга дезинфицирует автобусы дважды в сутки
Сегодня, 13:48
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"Пассажиравтотранс" Петербурга дезинфицирует автобусы дважды в сутки

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Пассажирам напомнили, что средства СИЗ все еще необходимо надевать.

Петербургский "Пассажиравтотранс" продолжает предпринимать меры для безопасности перевозок в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Так, салоны автобусов дезинфицируются специальными растворами дважды в день. 

Особое внимание уделяют поручням, ручкам дверей и сидениям. Для дополнительной обработки салонов применяются генераторы "холодного тумана". 

Отмечается, что дезинфекцию подвижного состава организовали в марте 2020 года. С тех пор она не приостанавливалась. Каждый месяц на эти цели тратят более 100 литров специального концентрата. 

Пассажирам напомнили о необходимости масок при проезде в транспорте.

Фото: Пассажиравтотранс / телеграм

Теги: дезинфекция, коронавирус, пассажиравтотранс, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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