"Пассажиравтотранс" Петербурга дезинфицирует автобусы дважды в сутки

Пассажирам напомнили, что средства СИЗ все еще необходимо надевать.

Петербургский "Пассажиравтотранс" продолжает предпринимать меры для безопасности перевозок в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Так, салоны автобусов дезинфицируются специальными растворами дважды в день.

Особое внимание уделяют поручням, ручкам дверей и сидениям. Для дополнительной обработки салонов применяются генераторы "холодного тумана".

Отмечается, что дезинфекцию подвижного состава организовали в марте 2020 года. С тех пор она не приостанавливалась. Каждый месяц на эти цели тратят более 100 литров специального концентрата.

Пассажирам напомнили о необходимости масок при проезде в транспорте.

Фото: Пассажиравтотранс / телеграм