"Пассажиравтотранс" назвал самый популярный маршрут в Петербурге

Специалисты определили самые востребованные маршруты города на Неве.

Сотрудники “Пассажиравтотранса” определили лидеров среди маршрутных направлений среди городского общественного транспорта.

Второй год подряд самым популярным автобусным маршрутом стал номер 93. Представители пресс-службы организации отметили, что за 2017 год им воспользовались более 9 миллионов человек. Добавим, что протяженность пути составляет 24,5 километра. Транспорт проходит через Лахтинский разлив до проспекта Культуры. Направление соединяет Приморский и Калининский районы Северной столицы.

Второе место досталось маршруту номер 27, который движется по Белорусской улице до Театральной площади. Автобусы довезли восемь миллионов пассажиров за последний год.