"Пассажиравтотранс" назвал самый популярный маршрут в Петербурге

Сотрудники “Пассажиравтотранса” определили лидеров среди маршрутных направлений среди городского общественного транспорта.
Второй год подряд самым популярным автобусным маршрутом стал номер 93. Представители пресс-службы организации отметили, что за 2017 год им воспользовались более 9 миллионов человек. Добавим, что протяженность пути составляет 24,5 километра. Транспорт проходит через Лахтинский разлив до проспекта Культуры. Направление соединяет Приморский и Калининский районы Северной столицы.
Второе место досталось маршруту номер 27, который движется по Белорусской улице до Театральной площади. Автобусы довезли восемь миллионов пассажиров за последний год.