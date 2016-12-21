"Пацанки" 2 сезон: знакомимся с участницами

Рассказываем об участницах проекта: кто, зачем и почему приехал в школу леди.

Мария “Гвоздик” Иванова, 18 лет

Она приехала в школу леди из Москвы и прихватила с собой клюшку и коньки. Участница занимается хоккеем с 5 лет и ее коронная фраза: “Видишь меня? Беги”. По заявлению участницы, она имеет крепкий стержень и решает все проблемы сама. Разобраться с любым парнем для нее - раз плюнуть.

Несмотря на жесткий характер, Маша очень чувствительная девушка с тяжелой судьбой. С детства ее родители говорили, что она нежеланный ребенок. В 13 лет ее выгнали из дому. Мама - преподаватель консерватории. Маша даже не знает ее домашнего адреса. Папа - кандидат в мастера спорта по хоккею, входит в резерва олимпийской сборной, но он также не хочет общаться с дочкой.





Анастасия “Депутат” Кузнецова, 25 лет

Как и Маша, Настя также из Москвы. Каждое ее утро начинается с рюмашки-другой. Девушка работает поваром в ресторане, но ненавидит клиентов и запросто может нахамить любому. Настя уверена, что у нее есть все предпосылки стать депутатом, ведь она самая крутая на районе, никто не может ей перечить, она держит все в своих руках и ничего не происходит без ее ведома.

Настя считает себя безумно одиноким человеком. Ее отец рано ушел из жизни, а мама выгнала дочь в 15 лет. На шоу она пришла для того, чтобы доказать маме, что люди могут меняться. Настя хочет стать похожей на настоящую девушку и хочет, чтобы ее любили.





Татьяна “Попозже” Бурая, 22 года

Таня приехала на шоу из Воронежа. По ее мнению, ее мама любит старшую сестру больше, чем ее. Девушка боится, что не оправдала возложенных на нее надежд. Ради семьи “пацанка” хочет измениться.





Ксения “Хьюстон” Будалина, 23 года. Курган

Ксюша приехала из Кургана. Считает себя достаточно эрудированной. Любит рисовать и резать руки. Может процитировать Бродского и тут же избить кого-то битой.

Такими странными способами девушка заглушает духовную боль.В ее семье нет понимания. Ее мама говорит, что Ксюше наплевать на близких, но на самом деле она сильно обижена на родных. Девушке нужно было внимание, а они были постоянно заняты на работе.

Виктория “Царь” Константинова, 25 лет

Вика таксует в своем городе Красноярске. Называет себя “человек-кипиш”. И даже ее номера говорят о том, что она “ЦАРЬ”. Постоянно работает, ищет “халтуру”. Может по-быстрому продать гранату или проколоть кому-то колеса.

Отец девушки трижды сидел в тюрьме. Однажды он так избил маму Вики, что та лишилась селезенки.

Вика не хочет “накосячить” в своей жизни также, как сделал это отец. Поэтому ее выбор пал на школу Леди. Она хочет встретить достойного мужчину и провести с ним всю жизнь.

Мария “Костыль “Кузьмина, 21 год

Маша живет в Санкт-Петербурге. Она очень жизнерадостная, но ее самая большая проблема - это алкоголь. Выделяет четыре стадия своего опьянения: Маша бывает добрая (любвеобильная), агрессивная, веселая и “мясо”.

Она пришла на проект, чтобы измениться в лучшую сторону и чтобы люди перестали обращать внимание на ее телосложение.





Екатерина “Бритни” Шелег, 21 год, Москва

Ее задача - веселить гостей. Катя работает в стриптиз-клубе, хотя ей противно и мерзко. Чувствует себя в клетке, взаперти у обстоятельств. Она делает это ради родителей, чтобы помогать маме и бабушке материально. У девушки происходят панические атаки. Ее дядя - сумасшедший и Катя боится повторить его судьбу.





Екатерина “Шаманка” Хорошенко, 24 года

Катя воюет против всего мира. Она родом из Санкт-Петербурга. Увлекается боевыми искусствами на оружии. Работает в школе эзотерики. Читает по руке. По ее мнению, обладает зачатками экстрасенсорики.

Обижена на мать, которая ушла в депрессию после ухода отца и забросила воспитание дочери. Девушка хочет сломать ту стену, которую она строит вокруг себя и стать мягкой и женственной.

Софи Беридзе, 18 лет

У девушки взрывной характер. Она из Москвы. По признанию самой Софи, она не дерется, а сразу убивает. Ее идеал красоты - Моника Беллучи. Участница одиночка по жизни. Она целыми днями сидит дома одна и пьет вино.

Хочет избавиться от внутренней злобы и агрессии. Стать “свободной как птичка”. Отпустить все зло и обиду на родителей, которые хотели воспитать ее как мальчика.

Ксения Варносова, 22 года

“Обычная пермская бой-баба”, выросшая в “балетной” семье. Инструктор по кунг-фу. КМС по баскетболу, восемь лет занимается футболом.

Мать Ксюши сидела на героине. Она вкалывала маленькой дочке наркотики, чтобы та не была беспокойной. В 2 года ее взяли под опеку родственники.

Хочет научиться принимать себя такой, какая есть, показать миру, что она не просто бой-баба, а добрая и ранимая девушка.