"Отпетые мошенники" и Леонид Агутин снимают совместный клип на "Ленфильме"

Музыканты вернутся в 90-е годы.

В Петербурге на площадке киностудии "Ленфильм" новый клип снимают группа "Отпетые мошенники" и Леонид Агутин. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Песня "В 90-х" переносит певцов музыкантов в ночной клуб. Однако, вечеринка заканчивается разборками, пытками и ночной погоней. К слову, вернуться в прошлый век помогут компьютерные технологии. А Леонид Агутин снова станет юным и длинноволосым. Увидеть клип россияне смогут уже весной.

В 2003 году музыканты уже представляли свой совместный клип "Граница".

Ранее на Piter.TV: "Настроена дерзко": в сети появился новый клип Ольги Бузовой.

Фото и видео: Леонид Агутин/ Youtube