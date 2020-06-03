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Умер экс-солист "Отпетых мошенников" Том Хаос
Сегодня, 22:00
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Умер экс-солист "Отпетых мошенников" Том Хаос

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Группа известна такими хитами, как "Всяко-разно", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби".

В Петербурге в возрасте 50 лет ушел из жизни экс-солист и основатель группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, Он известен под псевдонимом Том Хаос. Об этом сообщил 10 марта его концертный директор Линар Сафиуллин. 

По словам Сафиуллин, 10 марта у Вячеслава Зинурова было запланировано интервью, но днем он перестал выходить на связь. 

В 1996 году Зинуров основал группу "Отпетые мошенники". Она известна такими хитами, как "Всяко-разно", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби". В 90-е и нулевые певцы коллектива активно гастролировали по стране, давали концерты, были одними из самых популярных звезд.

Группа "Отпетые мошенники" прекратила свое существование в августе 2021 года из-за серьезных разногласий внутри коллектива. По словам Зинурова, конфликт произошел из-за нечестного распределения гонорара.

Фото: Instagram / tomchaos

Теги: отпетые мошенники, том хаос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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