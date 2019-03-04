Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за безденежья

Из-за непростых жизненных обстоятельств экс-солист "Отпетых мошенников" вынужден работать таксистом, сообщило издание "Стархит" в воскресенье, 31 мая.

Ранее появилась информация, что родная сестра певца тайно приватизировала квартиру и через суд хочет выписать семью Богомазова.

Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе... Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать.

поделился друг Гарика, Юрий.