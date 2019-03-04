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Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за безденежья
Сегодня, 16:35
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smirenny

Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за безденежья

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До этого семью Богомазова выгнала из квартиры родная сестра.

Из-за непростых жизненных обстоятельств экс-солист "Отпетых мошенников" вынужден работать таксистом, сообщило издание "Стархит" в воскресенье, 31 мая.

Ранее появилась информация, что родная сестра певца тайно приватизировала квартиру и через суд хочет выписать семью Богомазова. 

Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе... Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать. 

поделился друг Гарика, Юрий.

Нынешняя супруга Гарика Богомазова призналась, что отношения мужа с сестрой натянуты – сестра постоянно препятствует общению с матерью. 

Ранее мы писали, что экс-солиста "Отпетых мошенников" выселяет из квартиры родная сестра.

Фото: instagram.com/garik_bogomazov/

Теги: гарик богомазов, отпетые мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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