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Экс-солист "Отпетых мошенников" подал в суд на Андрея Малахова и телеканал "Россия"
Сегодня, 16:43
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Экс-солист "Отпетых мошенников" подал в суд на Андрея Малахова и телеканал "Россия"

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В эфире программы на телевизионном канале "Гарика" обвиняли в том, что он не платит алименты и отказался от дочери.

Приморский районный суд принял к производству иск Игоря и Виктории Богомазовых, которые подали в суд на Андрея Малахова, ФГУП "Государственную телевизионную компанию "Телеканал Россия" и Юлия Некрасову. Петербуржцы требуют компенсацию морального вреда, за распространение сведений, которые порочат чести и достоинству. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Речь идет о выпуске программы "Прямой эфир", который вышел 10 декабря 2018. В выпуске рассказывалось об экс-солисте группы "Отпетые мошенники", который не платил за алименты. Речь идет об Игоре Богомазове, известным как "Гарик". Также в программе говорилось, что мужчина отвергнул свою дочь и потребовал ДНК. 

По словам Некрасовой, долг истца по алиментам составляет 630 тыс. рублей, а нынешняя супруга всему мешает. 

Истцы просят признать не соответствующими действительности эти сведения, зачитать решение суда по данному иску в эфире программы и взыскать с ответчиков 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Фото: Игорь Богомазов / Instagram 

Теги: андрей малахов, отпетые мошенники, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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