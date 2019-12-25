Экс-солист "Отпетых мошенников" подал в суд на Андрея Малахова и телеканал "Россия"

В эфире программы на телевизионном канале "Гарика" обвиняли в том, что он не платит алименты и отказался от дочери.

Приморский районный суд принял к производству иск Игоря и Виктории Богомазовых, которые подали в суд на Андрея Малахова, ФГУП "Государственную телевизионную компанию "Телеканал Россия" и Юлия Некрасову. Петербуржцы требуют компенсацию морального вреда, за распространение сведений, которые порочат чести и достоинству. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о выпуске программы "Прямой эфир", который вышел 10 декабря 2018. В выпуске рассказывалось об экс-солисте группы "Отпетые мошенники", который не платил за алименты. Речь идет об Игоре Богомазове, известным как "Гарик". Также в программе говорилось, что мужчина отвергнул свою дочь и потребовал ДНК.

По словам Некрасовой, долг истца по алиментам составляет 630 тыс. рублей, а нынешняя супруга всему мешает.

Истцы просят признать не соответствующими действительности эти сведения, зачитать решение суда по данному иску в эфире программы и взыскать с ответчиков 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото: Игорь Богомазов / Instagram