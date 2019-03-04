Гарик Богомазов оказался на улице вместе с женой и шестимесячным сыном.

Экс-солиста "Отпетых мошенников" выселяет из квартиры родная сестра. Об этом рассказала жена Гарика Богомазова, Виктория, рассказала изданию 78.ru.

На улице оказался артист, его жена и шестимесячный сын. Выяснилось, что сестра тайно стала собственницей квартиры, а также подала в суд, чтобы музыканта вместе с семьей выписали. О ситуации стало известно, когда пришла повестка.

Супругам неясно, как сестре это удалось, учитывая, что собственниками квартиры были родители.

Жена артиста рассказала, что квартирный вопрос начался еще пять лет назад, а после того, как Богомазов сделал капитальный ремонт, женщина начала претендовать на недвижимость. Также Виктория поделилась, что мать музыканта не выходит на связь.

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Фото: instagram.com/garik_bogomazov/