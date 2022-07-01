"Открытый город" даст петербуржцам шанс попасть в дома-памятники

Проект отмечает десятилетие юбилейным сезоном.

В Санкт-Петербурге стартовал десятый сезон культурно-просветительского проекта "Открытый город". Он начал работу 12 сентября 2016 года и за девять лет стал площадкой для экскурсий по объектам культурного наследия. Об этом рассказала программный директор проекта Ольга Угрюмова "Петербургскому Дневнику".

По её словам, главная задача проекта — открыть доступ в дома-памятники для жителей города. Все экскурсии организуются в соответствии с законодательством, и посещать можно только объекты, включённые в официальный реестр культурного наследия регионального или федерального значения.

Программа формируется заранее и обновляется каждый сезон. В неё входят маршруты по зданиям, которые ранее оставались недоступными для широкой публики. С собственниками и представителями объектов заранее согласовываются условия посещения, количество мероприятий и маршруты.

Угрюмова подчеркнула, что проект делает акцент на уникальных экскурсиях. В прошлом сезоне, например, были организованы прогулки к юбилею Максима Горького, включавшие посещение Петропавловской крепости, Музея политической истории и памятника писателю на Кронверкском проспекте.

