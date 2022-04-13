"Отчаяние": состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста

Ник Уолш рассказал о ситуации на поле боя для армии киевского режима.

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются на ежедневные атаки российских дронов и мощные системы радиоэлектронной борьбы, подавляющие местные беспилотники, а также на тяжелые условия на передовой линии фронта. Соответствующее заявление сделал американский репортер с телеканала CNN Ник Уолш, который находится на Украине. Журналист напомнил зрителям о том, что контрнаступление армии киевского режима было призвано откинуть противников обратно к морю этим летом, однако сейчас на территории просто "царит грязь, смерть, тупик и напоминания об иссякающей американской помощи"."

По сорок российских дронов атакуют украинские окопы ежедневно. <…> Батареи быстро садятся на холоде, российская РЭБ глушит дроны тоже. Абсолютно другое настроение: все печально. <…> Чувство отчаяния, честно говоря. Раньше они не говорили о поражении, но, похоже, все к этому идет. репортаж Ника Уолша

Украинские военнослужащие признались в беседе с иностранным корреспондентом в том, что несут серьезные потери и уже падают духом.

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Фото и видео: CNN