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"Остров фортов" стал лучшим в России среди парков малых городов

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Парк открылся на месте заброшенных территорий. С момента открытия популярность "Острова Фортов" выросла в разы.

"Остров фортов" в Кронштадте стал лучшим парком в России среди парков малых городов. Об этом сообщили в пресс-службе общественного пространства.

Парк открылся на месте заброшенных территорий. С момента открытия популярность "Острова Фортов" выросла в разы. В 2023 году посещаемость пространства составила  более 3 млн человек.

Музейно-исторический парк — первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. В нем предусмотрены расширенные возможности для отдыха и развлечений на берегу моря для всех возрастов.

Пресс-служба "Острова фортов"

Лауреатами конкурса стали  Парк Авиаторов и ЦПКиО им. С.М. Кирова.  Сейчас в Северной столице проходят работы по благоустройству набережных. 

Видео: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт

Теги: кронштадт, остров фортов, парки россии, победа в конкурсе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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