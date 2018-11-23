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В Кронштадте построили две автостоянки на 319 машин
Сегодня, 13:35
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В Кронштадте построили две автостоянки на 319 машин

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Порядка 10% машиномест предназначены для инвалидов и перевозящих их лиц.

В Кронштадте построили две крупные автостоянки, которые могут вместить 319 машин. Они расположены рядом с культурно-историческим кластером "Остров фортов", что увеличивает его доступность для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 11 сентября. 

Порядка 10% машиномест предназначены для инвалидов и перевозящих их лиц. Свои автомобили они могут оставлять бесплатно. 

"Остров фортов" – объект новой туристской географии Петербурга. Он очень востребован и у гостей, и у жителей Северной столицы. Мы последовательно улучшаем его транспортную доступность. Появление новых стоянок в непосредственной близости от этой точки притяжения сделают путь в Кронштадт и обратно более комфортным, в том числе – для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Петербурга 

Одна из двух автостоянок, расположенная на Цитадельской дороге и рассчитанная на 156 машин, уже работает в режиме тестовой эксплуатации. Вторая стоянка на 163 автомобиля, находящаяся на углу Цитадельской дороги и одноименного шоссе, откроется до конца сентября. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге построят крытые многоуровневые стоянки. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: кронштадт, новые стоянки, остров фортов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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