В Кронштадте построили две автостоянки на 319 машин

Порядка 10% машиномест предназначены для инвалидов и перевозящих их лиц.

В Кронштадте построили две крупные автостоянки, которые могут вместить 319 машин. Они расположены рядом с культурно-историческим кластером "Остров фортов", что увеличивает его доступность для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 11 сентября.

Порядка 10% машиномест предназначены для инвалидов и перевозящих их лиц. Свои автомобили они могут оставлять бесплатно.

"Остров фортов" – объект новой туристской географии Петербурга. Он очень востребован и у гостей, и у жителей Северной столицы. Мы последовательно улучшаем его транспортную доступность. Появление новых стоянок в непосредственной близости от этой точки притяжения сделают путь в Кронштадт и обратно более комфортным, в том числе – для людей с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Петербурга

Одна из двух автостоянок, расположенная на Цитадельской дороге и рассчитанная на 156 машин, уже работает в режиме тестовой эксплуатации. Вторая стоянка на 163 автомобиля, находящаяся на углу Цитадельской дороги и одноименного шоссе, откроется до конца сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге построят крытые многоуровневые стоянки.

Фото: пресс-служба Смольного