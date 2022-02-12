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В Петербурге построят крытые многоуровневые стоянки
Сегодня, 14:23
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В Петербурге построят крытые многоуровневые стоянки

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Работу по созданию паркингов намерены вести "под ключ".

Комитет по транспорту Петербурга получил полномочия на капитальное строительство крытых многоуровневых автостоянок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 9 сентября. 

Сегодня в Петербурге вопрос увеличения парковочных мест и развития системы парковочного пространства достаточно актуален, особенно в отдаленных от центра города районах, где ведется активное жилое строительство. Обустройство многоуровневых городских стоянок – как раз наиболее эффективный способ создания необходимых условий для парковки автомобилистами своих транспортных средств на ограниченной территории. <…> Создание нами таких паркингов позволит существенно активизировать работу не только по повышению эффективности организации дорожного движения и развитию парковочного пространства в нашем городе, но и станет еще одним существенным шагом на пути развития всего транспортного комплекса Северной столицы. 

Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга 

Работу по созданию паркингов намерены вести "под ключ" – начиная с архитектурно-строительного проектирования, со строительства и с реконструкции автостоянок, заканчивая обеспечением функционирования вновь построенных объектов.

Ранее на Piter.TV: парковку в Петербурге теперь можно оплачивать через СБП. 

Фото: комитет по транспорту Петербурга 

Теги: комитет по транспорту петербурга, крытые парковки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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