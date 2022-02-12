В Петербурге построят крытые многоуровневые стоянки

Работу по созданию паркингов намерены вести "под ключ".

Комитет по транспорту Петербурга получил полномочия на капитальное строительство крытых многоуровневых автостоянок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 9 сентября.

Сегодня в Петербурге вопрос увеличения парковочных мест и развития системы парковочного пространства достаточно актуален, особенно в отдаленных от центра города районах, где ведется активное жилое строительство. Обустройство многоуровневых городских стоянок – как раз наиболее эффективный способ создания необходимых условий для парковки автомобилистами своих транспортных средств на ограниченной территории. <…> Создание нами таких паркингов позволит существенно активизировать работу не только по повышению эффективности организации дорожного движения и развитию парковочного пространства в нашем городе, но и станет еще одним существенным шагом на пути развития всего транспортного комплекса Северной столицы. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Работу по созданию паркингов намерены вести "под ключ" – начиная с архитектурно-строительного проектирования, со строительства и с реконструкции автостоянок, заканчивая обеспечением функционирования вновь построенных объектов.

Ранее на Piter.TV: парковку в Петербурге теперь можно оплачивать через СБП.

Фото: комитет по транспорту Петербурга