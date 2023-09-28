Парковку в Петербурге теперь можно оплачивать через СБП

Со скидкой час стоянки будет стоить 95 рублей.

Новый способ оплаты стоянки появился в Петербурге. Теперь заплатить за парковку получится через Систему быстрых платежей (СБП), сэкономив 5% от почасовой стоимости. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по транспорту.

Отмечается, что оплата через СБП доступна в приложении "Парковки Санкт-Петербурга" с 1 сентября. Со скидкой час парковки будет стоить 95 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что за июль в Петербурге пешие инспекторы обнаружили 1,7 тыс. автомобилей с закрытыми номерами в зоне платной парковки. С водителями провели 705 разъяснительных бесед.

Фото: Piter.TV