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Парковку в Петербурге теперь можно оплачивать через СБП
Сегодня, 8:53
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Парковку в Петербурге теперь можно оплачивать через СБП

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Со скидкой час стоянки будет стоить 95 рублей.

Новый способ оплаты стоянки появился в Петербурге. Теперь заплатить за парковку получится через Систему быстрых платежей (СБП), сэкономив 5% от почасовой стоимости. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на городской комитет по транспорту. 

Отмечается, что оплата через СБП доступна в приложении "Парковки Санкт-Петербурга" с 1 сентября. Со скидкой час парковки будет стоить 95 рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что за июль в Петербурге пешие инспекторы обнаружили 1,7 тыс. автомобилей с закрытыми номерами в зоне платной парковки. С водителями провели 705 разъяснительных бесед. 

Фото: Piter.TV

Теги: платная стоянка, система быстрых платежей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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