В Петербурге проездные теперь можно пополнять через СБП

При таком способе оплаты пассажиры получат кешбэк – им на счет рублями вернется 10% от покупки.

В рамках совместной акции комитета по транспорту Петербурга и Национальной системы платежных карт с 7 сентября пополнить и купить проездные билеты, включая карту "Подорожник" и льготные билеты, получится и через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в ведомстве.

Купить или пополнить проездные с использованием СБП можно во всех кассах и автоматах самообслуживания метрополитена города, а также в мобильном приложении "Подорожник" или в Личном кабинете пассажира. При таком способе оплаты пассажиры получат кешбэк – им на счет рублями вернется 10% от покупки.

Также важно, что кешбэк смогут получить льготные категории граждан, проживающие в Ленинградской области, при пополнении ими своих льготных билетов в кассах петербургского метро по СБП. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Кешбэк будет возвращаться до 31 декабря включительно. Его максимальная сумма на одного пользователя СБП в месяц составит 1 тыс. рублей.

Для получения кешбэка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении "Привет!". Там же можно ознакомиться с полными правилами предоставления кешбэка и маршрутами перевозчиков, участвующих в акции.

Напомним, с 1 сентября СБП появилась и при оплате платной стоянки.

Фото: Piter.TV