В зоне платной парковки в Петербурге за месяц выявили около 2 тыс. машин с закрытыми номерами

Из 1078 машин, припаркованных на местах для инвалидов, 254 не были зарегистрированы в соответствующем федеральном реестре.

За июль в Петербурге пешие инспекторы обнаружили 1768 автомобиля с закрытыми номерами в зоне платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками".

Из 1078 машин, припаркованных на местах для инвалидов, 254 не были зарегистрированы в соответствующем федеральном реестре. С водителями провели 705 разъяснительных бесед.

Нарушителям правил стоянки в зоне платной парковки грозит штраф в размере 3 тыс. рублей, а за незаконную парковку на местах для инвалидов придется заплатить 5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что средняя скорость движения в зоне платной стоянки увеличилась в Петербурге.

Фото: Piter.TV