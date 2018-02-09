"Охота на воров" испортила представление о боевиках

Накануне при поддержке kinoafisha.info в Петербурге провели закрытый пресс-показ боевика "Охота на воров". О том, какой получилась дебютная режиссерская работа Кристиана Гьюдгэста, читайте в нашей рецензии.

Чего ждут зрители от боевика? Захватывающего сюжета, колоритных персонажей и, конечно, эпичных драк. В новом фильме Кристиана Гьюдгэста "Охота на воров" нет ни первого, ни второго, ни даже третьего. Картина заявлялась как боевик, но создатели решили добавить элементы триллера и драмы. К сожалению, коктейль из киножанров только ухудшил фильм. Чтобы лучше разобраться, с каким продуктом зритель имеет дело, обратимся к сюжету.







Картина повествует о руководителе элитного полицейского подразделения Лос-Анджелеса Нике Фланагане, который узнаёт о коварном плане банды знаменитого преступника Мерримера ограбить Федеральный резервный банк США и пытается предотвратить ограбление. Казалось бы, интересный сюжет, но даже хорошую задумку можно испортить. Во-первых, фильм длится почти 2,5 часа, некоторые сцены неоправданно растянуты, что вообще не свойственно для боевиков. Результат такой практики - зевки в зрительном зале и желание покинуть кинотеатр как можно скорее. Во-вторых, персонажи абсолютно безликие, их не запоминаешь, а соответственно не испытываешь никаких эмоций. Даже драматичный уход жены и детей главного героя не может заставить зрителей сопереживать Нику, ведь он сам постоянно изменял супруге и почти не появлялся дома. Встает логичный вопрос: "Почему мы должны жалеть его?". В-третьих, сам фильм какой-то вялотекущий: нет никакого экшна, напряжения, действия.







Теперь "пройдемся" по актерскому составу. Харизматичный Джерард Батлер, звезда эпичной картины "300 спартанцев" и фильма-катастрофы "Геошторм", себя не проявил. Скорее всего, тут дело в его персонаже. Ник отталкивает своим поведением: на первое задание он приходит с похмелья, постоянно посещает стриптиз бары (напомню, он женат), не уважительно относится к другим людям.







Кёртис Джексон, он же знаменитый репер 50 cent был незаметен среди других актеров. Единственная забавная и запоминающаяся сцена с его участием была, когда его герой, Леви приводит жениха своей дочери в комнату, где на парня угрожающе смотрят мускулистые мужчины. И это, пожалуй, единственный улыбающий момент всего фильма. Главный преступник Мерример, которого сыграл Пабло Шрайбер, немного выделялся из числа остальных персонажей, но тема его личной жизни была недостаточно раскрыта.







Операторская работа тоже не вызвала восторга. При съемке сцен перестрелки камера сильно тряслась, аж до перенапряжения глаз. Еще один неприятный момент: в эпизоде, когда жена уходит от Ника, дети то появляются в машине, то исчезают. На крупных планах этот огрех заметен особенно сильно. Впрочем, вся картина "Охота на воров" - одно большое недоразумение, ее просмотр хочется поскорее забыть, а после, чтобы залечить раны, пересмотреть "Кингсмана" или "Джона Уика".



Видео: YouTube/iVideos

Фото: кадры из трейлера



Софья Третьякова

