"Одноклассники" научили искусственный интеллект разбираться в живописи‍

Алгоритм при помощи распознавания лиц будет отмечать героев известных полотен на снимках

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Министерством культуры РФ и порталом "Культура.РФ" специально к акции "Ночь музеев" запустила очень инетересную функцию. Алгоритм при помощи распознавания лиц будет отмечать героев известных полотен на снимках, публикуемых в сети. В этой связи крупнейшие российские музеи создали в соцсети аккаунты для героев живописи. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Мы стремимся к тому, чтобы технологии социальной сети давали новый опыт пользователям и помогали не только общаться с друзьями и делиться эмоциями, но и узнавать что-то новое Марина Краснова - директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live социальной сети "Одноклассники"

Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников - тегом главной темы "Ночи музеев". Нейросеть "Одноклассников" мгновенно распознает героев фото: лицо пользователя и лицо героя картины.

Фото: Арт-студия "На счастливой"/ Вконтакте

