Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура
"Одноклассники" научили искусственный интеллект разбираться в живописи‍
Сегодня, 22:22
0
nastya960
90

"Одноклассники" научили искусственный интеллект разбираться в живописи‍

0
 
 

Алгоритм при помощи распознавания лиц будет отмечать героев известных полотен на снимках

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Министерством культуры РФ и порталом "Культура.РФ" специально к акции "Ночь музеев" запустила очень инетересную функцию. Алгоритм при помощи распознавания лиц будет отмечать героев известных полотен на снимках, публикуемых в сети. В этой связи крупнейшие российские музеи создали в соцсети аккаунты для героев живописи. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Мы стремимся к тому, чтобы технологии социальной сети давали новый опыт пользователям и помогали не только общаться с друзьями и делиться эмоциями, но и узнавать что-то новое

Марина Краснова - директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live социальной сети "Одноклассники"

Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников - тегом главной темы "Ночи музеев". Нейросеть "Одноклассников" мгновенно распознает героев фото: лицо пользователя и лицо героя картины. 

Фото: Арт-студия "На счастливой"/ Вконтакте  
 

Теги: живопись , минкульт , ночь музеев , одноклассники
Категории: Новости России Культура

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5