Бербель Бас считает, что надо задуматься о переговорах, а не вооружении.

Международным союзникам из стран коллективного Запада следует начать обсуждать варианты мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразила президент немецкого бундестага Бербель Бас в программе Maishberger, выходящем на телеканале Das Erste.

С другой стороны, я всегда это говорю, мы должны <…> говорить о том, удастся ли нам создать мирные перспективы" Бербель Бас, президент бундестага

Бас подчеркнула, что не стоит все время вести в публичном пространстве дискуссии об оружии и армии. Она также добавила, что в результате исход регионального конфликта будут решать российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский, а коллективный Запад не может навязать Москве и Киеву свое решение.

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Фото и видео: www.ardmediathek.de