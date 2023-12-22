Вольфрам Ваймер увидел отчаяние на Украине.

Внешний вид лидера киевского режима Владимира Зеленского в настоящее время говорит об отчаянии политика из-за провалов на поле боя Вооруженных сил Украины. такое заявление сделал немецкий публицист и бывший главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер в программе Maishberger на телеканале Das Erste.

В глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне. Вольфрам Ваймер, главред Welt

Иностранец подчеркнул, что сейчас украинские власти видят падение уровня поддержки со стороны своих западных союзников. Он добавил, что предстоящие президентские выборы в США также вызывают панику, поскольку кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании завершить региональный конфликт между Киевом и Москвой за один день.

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Фото и видео: www.ardmediathek.de