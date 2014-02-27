"О странности двора": онлайн-трансляция архитектурного лектория "АРХпроект"

В четверг, 21 ноября, канал Piter.TV покажет в прямом эфире новую сессию лектория "Архпроект", организованного Группой ЦДС.

В Петербурге продолжается просветительский архитектурный проект от Группы ЦДС. Новая сессия лектория "АРХпроект" состоится в четверг, 21 ноября, в семь часов вечера. Следить за происходящим можно в прямом эфире канала Piter.TV (в разделе "Наши трансляции") и в пабликах "АРХпроекта" и Piter.TV в социальной сети ВКонтакте.

Партнеры бюро "ХВОЯ" Георгий Снежкин и Илья Спиридонов расскажут, почему считают двор странной вещью. Дворы бывают сельскими, городскими, частными и общественными. Архитекторы расскажут о разных функциях двора, его важности, особенно в период детства. Георгий Снежкин и Илья Спиридонов также обратят внимание на строительные нормативы, которые регулируют проектирование и благоустройство дворовой территории. Коснуться лекторы и слабых сторон этих нормативов.

Лекция не обойдется и без представления конкретных тематических примеров. Авторы общественно-делового пространства "Севкабель Порт" предложат посмотреть на него как на "Севкабель Двор".

Piter.TV – официальный партнер "АРХпроект". Лекторий для молодых архитекторов учредил ЦДС. Лекции начались в сентября и завершатся в декабре. Проходят они каждые две недели. Следить за анонсами можно на сайте arhproekt.pro, а также в паблике "АРХпроекта" в ВК.