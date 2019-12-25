Корги-кафе в "Севкабель Порту" закрыли после жалоб активистов

Представители общественного пространства утончили, что новый резидент изменил первоначальную концепцию заведения.

В "Севкабель порту" решили закрыть корги-кафе, против которого выступили петербуржцы. Как сообщили на официальной странице общественного пространства "ВКонтакте", деятельность сомнительного заведения приостановлена.

Представители "Севкабель порта" отметили, что первоначальная концепция проекта нового резидента не совпала с реализуемой. На первых этапах предлагалось создать клуб любителей корги, в котором могли бы знакомиться хозяева этой породы собак и приводить с собой питомцев. Но после недели работы заведения, выяснилось, что оно представляет собой контактный зоопарк.

На данный момент все контакты с животными на территории пространства остановлены. Дальнейший формат взаимодействия с арендатором решат в понедельник на оперативном совещании.

Напомним, что петицию о закрытии корги-кафе и привлечении резидента к ответственности создали городские активисты. Они подчеркнули, что собаки вынуждены жить в постоянном стрессе и не высыпаться.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы раскритиковали штрафы Беглова за лай.

Фото: Pxhere