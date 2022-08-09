"Мой пес против этого закона!": петербуржцы раскритиковали штрафы Беглова за лай

Если закон будет принят, штрафы в размере от 500 до 5000 рублей ожидают владельцев питомцев, нарушающих общественный покой по ночам.

Вынесенный на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект, предполагающий наложение штрафов за громких домашних животных, вызвал шквал негатива со стороны петербуржцев. Инициативу, предложенную губернатором Петербурга Александром Бегловым, уже одобрили в городском правительстве.

Если закон будет принят, штрафы в размере от 500 до 5000 рублей ожидают владельцев питомцев, нарушающих общественный покой по ночам, а также в выходные и праздничные дни с 8 до 12 часов дня. Активисты движения "Город перемен" с креативом отреагировали на предложение Беглова. Они анонсировали сюжет, в котором миловидный пес породы корги расскажет, как отнесся к перспективе быть наказанным за лай. В комментариях под публикацией развилась обширная дискуссия.

Петербуржцы отметили, что Смольному, прежде чем вводить второстепенные законы, стоило бы решить более серьезные проблемы. Это и нашествие крыс из-за проваленной мусорной реформы, и недостаток городских приютов для животных, и многое другое. Также горожане потребовали решить проблему с более опасными нарушителями общественного спокойствия, которые в состоянии алкогольного опьянения орут под окнами по ночам.

При этом петербуржцы отмечают, что сама по себе инициатива весьма абсурдна. Многие с юмором отметили, что их питомцы категорически против нового законопроекта.

По сообщению главы Управления ветеринарии Петербурга Юрия Андреева, предпосылками к появлению закона стало, якобы, появление большого количества жалоб на собачий лай и вой по ночам. Поэтому Смольный решил бороться с проблемой на законодательном уровне.

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