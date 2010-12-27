"Новокрестовскую" могут не открыть из-за долгов "Метростроя"

Компания задолжала 63,3 миллиона рублей за электроэнергию.

9 апреля стало известно, что из-за долгов ОАО "Метрострой" от электричества могут отключить шахту почти готовой "Новокрестовской" и других туннелей, где сейчас ведется работа.

По информации пресс-службы АО "Петербургская сбытовая компания", с лета 2017 года долги компании достигли 63,3 млн рублей. Обращения также направляли в Комитет Развития транспортной инфраструктуры города, так как они являются заказчиком.

Отмечается, что в день один объекты ОАО "Метростроя" потребляют электроэнергии почти на миллион рублей. Всего было заключено 13 договоров, по которым осуществляется энергоснабжения будущих станций подземки.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "Новокрестовская" начнёт работать 29 апреля: станцию подключили к электроснабжению.