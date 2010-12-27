"Новокрестовская" начнёт работать 29 апреля: станцию подключили к электроснабжению

Станция начнёт работать с 29 апреля.

4 апреля стало известно, что на станцию метро "Новокрестовская" было подано электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

По имеющийся информации, после такого перехода рабочие могут приступить к испытаниям эскалаторов и траволаторов, а также проверить работы электросетей и другого оборудования.

Кроме того, постоянная схема электроснабжения позволит подать напряжение на контактный рельс и обеспечить прохождение пробного поезда, которое традиционно проводится накануне пуска объекта в эксплуатацию Говорится в сообщении КРТИ

По плану "Новокрестовская" должна принять первых пассажиров 29 апреля. Начало работы станции приурочено к матчу ФК "Зенит" и ЦСКА, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург".

Напомним, что на данный момент закрыта станция "Старая деревня".

Ранее Piter.TV сообщал, что вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин проверид "Новокрестовскую" и убедился в том, что станцию успеют открыть к запланированному сроку.