Игорь Албин проверил ход работ на "Новокрестовской": станция перешла в пусковую стадию

Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин прогулялся по "Новокрестовской: политик убедился в том, что станцию успеют открыть к запланированному сроку.

Игорь Албин проверил работы по строительству станции метрополитена "Новокрестовская". Чиновники во главе с вице-губернатором Петербурга провели выездное совещание прямо на объекте. Сейчас сооружение находится на пусковой стадии. В середине марта сотрудники перекрыли последний технический проем. Тогда был демонтирован котлован, по которому поднимали и спускали груз в тоннель, проведен монтаж оборудования и тяговой сети. Сотрудники установили подъемные механизмы: эскалаторы и траволаторы.

В настоящее время на станции заканчивают путевые работы: завершается монтаж контактных рельс, инженерных сетей, в частности, пожарной сигнализации и диспетчерской связи. С 19 марта на участке от "Приморской" до "Новокрестовской" в ночное время пускают хозяйственные составы. над отделочными работами трудятся 726 человек. Смены составлены с расчетом на круглосуточное дежурство.

В конце месяца запланирована подача постоянного напряжения на объект. В апреле на платформе произведут монтаж лифтов для маломобильных категорий населения и выполнены фасады станционного павильона.

Напомним, что уже 29 апреля "Новокрестовская" примет первых пассажиров - болельщиков матча между "Зенитом" и "ЦСКА". Это мероприятие станет тестовым заданием перед запуском масс к Чемпионату мира по футболу.

Фото: Telegram/Игорь Албин

