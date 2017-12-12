«Новая Голландия» номинирована на премию Бернхарда Реммерса‍

Остров-памятник «Новая Голландия» может получить престижную премию в области реставрации памятников архитектуры.

Остров-памятник "Новая Голландия" может получить престижную премию Бернхарда Реммерса. Она присуждается за реставрацию памятников архитектуры. Об рассказали в пресс-службе Смольного.

Во вторник в Петербург прибыл один из организаторов. Он будет оценивать, насколько обновления исторического ансамбля отвечают требованиям премии.

Задача – познакомиться с объектом, посмотреть, что здесь было сделано, какие есть заслуги с точки зрения реставрации и впоследствии подготовить некий отчет, который будет представлен другим членам совета для принятия окончательного решения. Региональный руководитель по Восточной Европе Remmers Gruppe AG Михаил Пожаров.

После полного осмотра "Новой Голландии" в академию имени Бернхарда Реммерса отправят отчет. Там члены академии примут окончательное решение. Ежегодное награждение победителей проходит на международной выставке Denkmal.

Фото: Новая Голландия/ Вконтакте