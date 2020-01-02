В этом новогоднем клипе Деды Морозы вышли на украшенные улицы Петербурга, чтобы поздравить горожан с наступающим праздником.

В минувшую среду, 25 декабря, "Ночлежка" выпустила проникновенный социальный ролик про бездомных Дед Морозов в Петербурге. Видеоролик опубликован на официальной страничке благотворительной организации в соцсети "ВКонтакте".

В новогоднем клипе Деды Морозы вышли на улицы Петербурга, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом. Все они — бездомные люди.

"Вы бы видели, как преображались лица наших героев, когда люди подходили к ним с просьбой сфотографироваться или давали "пять". Бездомные за время жизни на улице привыкают к тому, что люди стараются делать вид, что их не существует, что их не замечают, как будто они призраки. Этим людям нужна наша помощь, потому что они хотят вернуться к нормальной жизни, снова стать частью общества и снова быть нужными", —отметили авторы проекта.

Петербуржцы в комментариях отметили, что ролик их растрогал до слез. Многие пользователи отметили, что это самый проникновенный социальный ролик, который они видели.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга осмотрели ночной приют "Ночлежки" для бездомных.

Видео:ночлежка/вк