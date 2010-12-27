"Ночлежка" запустила сайт с инструкциями по восстановлению необходимых документов

Проект поможет восстановить паспорт, получить льготы и подскажет, что делать в сложной ситуации.

Благотворительная организация "Ночлежка" запустила специальный сайт под названием "Что делать", который представляет собой инструкцию по решению правовых проблем. С помощью нового ресурса можно узнать, как восстановить паспорт, оформить СНИЛС или ИНН, восстановить свидетельство о рождении и другие необходимые в современном мире документы.

Информация на сайте "Что делать" написана общедоступным языком. Представители организации отмечают, что эти инструкции помогут в первую очередь специалистам по социальной работе, которые напрямую помогают людям без определенного места жительства. Также сайт будет полезен обычным гражданам, которым необходимо восстановить какой-лиюо документ.

На нашем сайте есть уникальный раздел. Это сборник инструкций для бывших граждан СССР, не получивших в 90-е годы российские паспорта. Такие люди с советскими паспортами не могут получать гарантированные государством всем гражданам РФ услуги. Например, они не могут получать пенсию или полис ОМС – и значит, у них нет доступа к бесплатной медицине. Как правило, для получения российского паспорта таким людям нужно пройти все круги бюрократического ада, и сделать это без посторонней помощи почти невозможно. У нашей организации огромный опыт решения таких проблем, и мы рады поделиться им с коллегами. При помощи простого онлайн-опроса и адресных пошаговых инструкций они смогут быстро сориентироваться в ситуации своего клиента и помочь ему обратиться в миграционные органы Ася Суворова, специалист по социальной работе "Ночлежки" и координатор проекта "Что делать"

На новом сайте структурирована самая нужная информация, которая поможет решить вопросы с документами. Также там можно найти советы, на случай, если человеку откажут или произойдут непредвиденные бюрократические проволочки. Данную информацию можно найти в разделе "Подсказки".