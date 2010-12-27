"Ночлежка" попросила петербуржцев поделиться с бездомными жетонами на метро

Организация уточняет, что бездомным приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до "Ночлежки".

Накануне "Ночлежка" попросила петербуржцев поделиться жетонами на метро с бездомными. В организации считают, что это поможет бездомным быстрее попасть на работу.

Как рассказали в "Ночлежке", Петербург - огромный город, бездомным приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до организации.

В "Ночлежке" уточнили, что у этих людей не будет денег до первой зарплаты, поэтому им нужна поддержка.

Стоит отметить, что жетоны можно помещать в копилки "Ночлежки" для пожертвований. Они находятся в разных уголках города. Также их можно привезти в приют на Боровой, 112 Б.