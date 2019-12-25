"Ночлежка" открыла "Неравнодуш", где смогут бесплатно помыться бездомные

Пункт начнет работать на следующей неделе.

Благотворительная организация "Ночлежка" открыла в Петербурге "Неравнодуш". В этом душевом пункте любой человек может бесплатно помыться и привести в порядок свои вещи.

Как рассказали сотрудники "Ночлежки", Неравнодуш" находится на Политехнической улице по соседству с Пунктом обогрева. Душевой пункт начнет работать уже на следующей неделе.

В тёплом помещении площадью 24 м2 установили две душевые и два туалета. Один из блоков оборудован для людей на инвалидном кресле. Также в пункте есть две сушильные и две стиральные машины.

"Неравнодуш" рассчитан на 5-6 посетителей в час и 35-40 человек за смену. Он будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 17:00. Воспользоваться услугами пункта можно бесплатно без документов и справок.

Ранее "Ночлежка" открыла пункты обогрева в двух районах Петербурга.

Фото: ВК/ Ночлежка