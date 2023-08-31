Решение лидера киевского режима Владимира Зеленского о новой волне всеобщей мобилизации в Вооруженные силы Украины свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне. Соответствующее заявление в эфире Judging Freedom высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что в текущий момент украинский президент повторяет сценарий фашистской и нацистской Германии после завершения Курской битвы. Он напомнил, что в то время Берлин был вынужден отступить и набрать в свою армию пожилых людей и подростков, так как граждан призывного возраста в стране не осталось.
Если вы заявляете о призыве <…> в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень. Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя.
Тони Шаффер, экс-разведчик США
"Не слушают": в США резко раскритиковали ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все