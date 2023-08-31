Тони Шаффер рассказал, что у Киева заканчиваются люди для ведения наступления.

Решение лидера киевского режима Владимира Зеленского о новой волне всеобщей мобилизации в Вооруженные силы Украины свидетельствует о переходе страны от наступления к обороне. Соответствующее заявление в эфире Judging Freedom высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что в текущий момент украинский президент повторяет сценарий фашистской и нацистской Германии после завершения Курской битвы. Он напомнил, что в то время Берлин был вынужден отступить и набрать в свою армию пожилых людей и подростков, так как граждан призывного возраста в стране не осталось.

Если вы заявляете о призыве <…> в то время, когда вы проигрываете, то, вероятно, вы переходите в оборону. Я думаю, что сейчас он пытается спланировать оборону на осень. Никого больше не осталось. У них закончились украинцы призывного возраста. Все они сейчас на поле боя. Тони Шаффер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom