Тони Шаффер оценил проблемы, с которыми столкнулись лидеры киевского режима на поле боя.

Если бы контрнаступление Вооруженных сил Украины планировали США, то армия киевского режима добилась бы гораздо больших успехов в нем. Соответствующее заявление в эфире Judging Freedom высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

У нас есть эффективные бронетанковые соединения, предназначенные для того, чтобы проникать вглубь обороны противника. Мы их разработали, и они хорошо себя показали в Ираке. Если бы мы это делали, то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас. Тони Шаффер, экс-разведчик США

Иностранный специалист обосновал свою убежденность в том, что, если американские советники и принимают участие в консультациях с киевским режимом, то их советы не всегда воспринимаются командованием ВСУ или они не слушают коллег. В противном случае аналитик счел, что у США самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя. В качестве еще одной проблемы эксперт назвал неспособность ВСУ составить целостный план из-за того, что все страны-члены НАТО дают разные рекомендации. В частности, Швеция говорит офицерам Украины одно, а Португалия - может говорить совершенно другое. В подобных условиях, когда бойцы проходят обучение в разных государствах, невозможно составить целостный план сражения.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom