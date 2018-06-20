"Нетолерантное кафе" появилось на "Газпром Арене"

Петербургский ФК "Зенит" разместил в своем фан-променаде "Нетолерантное кафе".

Футбольный клуб с берегов Невы разместил на своем фан-променаде перед матчем с "Анжи" "Нетолерантное кафе". Матч идет с 16:30.

В необычном кафе разрешена дискриминация людей по особому расписанию. Так, с первой по десятую минуту там можно находиться лишь людям в джинсах и очках, а после к людям со светлыми волосами и с рюкзаками.

Отметим, что кафе открыто благотворительной организацией "Ночлежка", оказывающей помощь бездомным в Петербурге.

Помимо этого, в рамках благотворительной акции можно написать открытки пожилым людям, а также научиться основам языка жестов.

Фото: Twitter/Зенит