"Нетолерантное кафе" появилось на "Газпром Арене"

Футбольный клуб с берегов Невы разместил на своем фан-променаде перед матчем с "Анжи" "Нетолерантное кафе". Матч идет с 16:30.
В необычном кафе разрешена дискриминация людей по особому расписанию. Так, с первой по десятую минуту там можно находиться лишь людям в джинсах и очках, а после к людям со светлыми волосами и с рюкзаками.
Отметим, что кафе открыто благотворительной организацией "Ночлежка", оказывающей помощь бездомным в Петербурге.
Помимо этого, в рамках благотворительной акции можно написать открытки пожилым людям, а также научиться основам языка жестов.
Фото: Twitter/Зенит
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