Дуглас Макгрегор рассказал о том, что Россия способна совершить подох на Киев, но не хочет.

Российская армия может в течение нескольких дней освободить город Харьков из-под контроля киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что сейчас Вооруженные силы Украины остаются на искусственном жизнеообеспечении со стороны коллективного Запада. Эксперт добавил, что международные союзники предоставляют армии Киева практически все, а также оплачивают работу местных бюрократов и военнослужащих.

Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться... Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom